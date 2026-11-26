Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumlarında iletişim kalitesini artırmak ve personelin mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" adlı eğitim programı düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ve kamu kurumlarının CİMER'den sorumlu yetkilileri katıldı. Programda katılımcılara CİMER başvuru ve cevap süreçleri, kurumsal iletişim, yapay zeka kullanımı, sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitimler verildi.

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Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, gayelerinin ortak değerleri güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek, birbirlerini daha iyi anlamak ve huzur, güven, kardeşlik temelinde ortak bir gelecek inşa etmek olduğunu aktardı. Şahin, ''Kamu görevlileri olarak bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Vatandaşlarımıza eşit, kapsayıcı, güven veren ve elbette kardeşlik temelinde bir iletişim kurgulamak, bir iletişim mekanizması tasarlamak zorundayız. İnanıyoruz ki ortak geleceğimizi ancak birbirimizi dinleyerek, anlayarak ve ortak değerlerimizin etrafında kenetlenerek inşa edebiliriz. İletişim, insanın kendisini ifade etmesiyle başlar. Ancak karşısındaki kişinin, bireyin ifadeleri ve sizden ne anladığı da çok önemlidir, çok değerlidir. Dolayısıyla tek taraflı bir iletişimde, yalnızca sizin verdiğiniz bilgilerle karşı tarafın algıladıkları arasındaki farklılıklar da sizin sorumluluğunuzdadır. Bizler, bu değeri ortaya koyacak ve insanımıza doğru hizmet üretecek çalışmaları yaparken bu noktadan hareketle karşı tarafın yalnızca bizim söylediklerimizle değil, neyi algıladığı ve neyi anladığıyla da ilgilenmek zorundayız. Bu, kamu görevlileri olarak sorumluluğumuzdur. Kamu açısından iletişimin doğrudan bir hizmet sorumluluğu olduğunu unutmamamız gerekir. Vatandaşımızın bir sorusuna verilen cevap, bir başvurunun nasıl karşılandığı, kamu ile halk arasındaki ilişkinin niteliği açısından çok kıymetlidir. Buna ilişkin en önemli ve kamuoyunun en iyi bildiği marka, sizlerin de bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, yani kısa adıyla CİMER'dir. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın, o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken kurguladığı bir iletişim modeli, bir gönül köprüsü ve vatandaşla buluşma mekanizmasıdır. 1994 yılında Beyaz Masa ile başlayan bu hikaye, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından başbakanlık görevini üstlenmesiyle Başbakanlık İletişim Merkezine dönüştü. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanımız tarafından CİMER, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olarak hayata geçirilen bir iletişim modeline dönüştü. CİMER altyapısında sizlerin de bildiği gibi birtakım hukuki zorunluluklarımız var. Bunlar, vatandaşımızın ilettiği talep, şikayet ve öneriler, konu her ne olursa olsun, bunlara ilişkin nitelikli cevaplar vermemizi, devletini muhatap alan vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamamızı, şikâyetlerini dikkate almamızı ve taleplerine karşılık vermemizi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla önümüze düşen her bir başvurunun ve her bir içeriğin cevabının doğru, anlaşılır ve muhatabının faydasına olacak şekilde düzenlenmesi zorunludur" dedi.