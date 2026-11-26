Amed Sportif Faaliyetler, milli aradan sonra takıma katılmayan Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne’’ denildi.