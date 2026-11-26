Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bilim Eğitim Vakfı, gençlerin istihdama erişimlerinin desteklenmesi ve yerel girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir uluslararası projede yer alıyor.

Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın (BMZ) finansmanı ve Welthungerhilfe (WHH) desteği ile Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Mavi Kalem Derneği ve DTSO Bilim Eğitim Vakfı iş birliğinde yürütülen "Türkiye’de Mülteciler ve Yerel Topluluklar İçin Agroekoloji Yoluyla Geçim Kaynakları ve Güçlenme Fırsatları" (OLIVE) Projesi, Nisan 2028’e kadar devam edecek. DTSO Bilim Eğitim Vakfı, projede gençlere yönelik mesleki eğitim ve staj programlarının geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ve girişimlerin pazar bağlantılarının güçlendirilmesi için faaliyetler yürütecek. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgemizde gençlerin nitelikli işlere erişimi için ihtiyaç duyacakları desteklere ulaşabilmeleri için çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

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"DTSO Bilim Eğitim Vakfı olarak 2015 yılından bu yana gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve istihdama erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Diyarbakır Sanayi Mektebi ve Girişimci Destek Merkezi gibi yapılarla gençlerin ekonomik yaşama katılımlarını destekliyor, kentimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. İkiz dönüşüm olarak tanımladığımız iklim değişikliği ve dijitalleşme ile birlikte ekonomik alanda ihtiyaç duyulan mesleki beceriler de değişiyor. İşletmelerimizi bekleyen bu zorlu dönüşüm sürecini gençlerimiz ile sağlayabiliriz. Gençlerin dijital ve yeşil becerilerinin geliştirilmesi ve yerel girişimlerde istihdamı bu dönüşümü sağlayabilir. Bu nedenle gençlerin ekonomik alanda güçlenmesine yönelik çalışmalara bu dönem öncelik vereceğiz."

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Gençler yerel girişimlerde deneyim sağlayarak istihdama katılacak

Eğitim programlarının uygulamalı çalışmalar ve staj imkanlarıyla destekleneceğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Bu dönem çalışmalarımızda temel yaklaşımımız, gençlerin edindikleri bilgi ve becerileri ekonomik yaşama aktarabilecekleri mekanizmalar geliştirmek. Bu kapsamda yerel girişimlerimiz ile gençler arasında diyalogları güçlendirmeye ve uygulamalı çalışmalar yapmaya odaklanacağız. Bu projede özellikle genç kadınların desteklenmesi ve yereldeki kadın girişimciler ile ortaklaşmalarını önceliyoruz. Genç kadınların yerel girişimler bünyesinde pratik eğitimleri ve staj programlarını da destekleyeceğiz."

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Yerel üreticilerin ve girişimlerin pazara erişimi desteklenecek

Yerel üreticiler için pazarlama ve pazara erişimin de önemli olduğunu ifade eden Kaya, proje kapsamında diğer ortaklarla birlikte bu alanda çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Kaya, şunları kaydetti:

"Bölgemiz tarımsal üretim, yerel gıda ürünleri ve geleneksel üretim alanlarında önemli bir potansiyele sahip. Ancak küçük ölçekli üreticilerimizin ve yerel girişimlerimizin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmaları, markalaşmaları ve dijital satış kanallarından yararlanmaları konusunda desteklenmeleri gerekiyor. Proje ortaklarımızla birlikte düzenleyeceğimiz ağ oluşturma, pazarlama çalışmalarıyla yerel üreticiler, girişimciler, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız."