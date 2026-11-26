AMED Sportif Faaliyetler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kendi sahasında oynayamaması ve taraftarlarına yönelik polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kendi evinde, kendi taraftarı önünde oynayamamasını ve taraftarlarına yönelik polis müdahalesini kabul edilemez buluyoruz. Tribünler korkunun değil, özgürce sesini duyurabilmenin alanıdır. İnsanların düşüncelerini, duygularını ve vicdani duruşlarını özgürce ifade edebildiği alanlardır. Barışçıl biçimde dile getirilen hiçbir düşünce ve dayanışma çağrısı şiddetin hedefi olmamalıdır. Futbolun yasaklarla, güvenlikçi politikalarla ve taraftarlara yönelik müdahalelerle şekillendirilmesine karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Her kulübün kendi sahasında oynama, her taraftarın da takımını özgürce destekleme hakkı vardır. Beşiktaş camiasına ve taraftarına dayanışma duygularımızı iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.