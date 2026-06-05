Çermik'te Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çermik Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Merkez bahçesinde düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiye, Kaymakam Adem Karataş, İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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