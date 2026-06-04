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        Diyarbakır'da havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitenin havalandırma boşluğunda kedi yavrusu sesi geldiğini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kedi yavrusunun bulunduğu noktaya ulaşmak için fayans ve duvarın bir bölümünü kontrollü şekilde kırdı.

        Yapılan çalışma sonucu kedi yavrusu, sıkıştığı yerden çıkarıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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