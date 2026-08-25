Çermik'te KPSS adayları belediyenin etüt merkezinde sınava hazırlanıyor

Merkezden faydalanan adaylar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na teşekkür etti.

Belediye bünyesindeki etüt merkezinde, ders çalışma ortamından, kaynaklardan ve eğitim desteğinden etkin şekilde faydalanan adaylar, burada sunulan imkanlarla sınavlara daha iyi hazırlanıyor.

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