Çermik'te KPSS adayları belediyenin etüt merkezinde sınava hazırlanıyor
Çermik Belediyesi bünyesinde hizmet veren etüt merkezi, KPSS adaylarının sınava hazırlık sürecine katkı sunuyor.
Çermik Belediyesi bünyesinde hizmet veren etüt merkezi, KPSS adaylarının sınava hazırlık sürecine katkı sunuyor.
Çermik Belediyesi, gençlerin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye bünyesindeki etüt merkezinde, ders çalışma ortamından, kaynaklardan ve eğitim desteğinden etkin şekilde faydalanan adaylar, burada sunulan imkanlarla sınavlara daha iyi hazırlanıyor.
Merkezden faydalanan adaylar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na teşekkür etti.
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