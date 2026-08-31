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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan eski milletvekili Zana'ya taziye ziyaretinde bulundu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski milletvekili Leyla Zana'yı ziyaret ederek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:11 Güncelleme:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan eski milletvekili Zana'ya taziye ziyaretinde bulundu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski milletvekili Leyla Zana'yı ziyaret ederek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.

        Bakırhan beraberinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile merkez Bağlar ilçesindeki taziyeevini ziyaret etti.

        Burada Leyla Zana ve aile fertleriyle görüşen Bakırhan başsağlığı dileklerini iletti.

        Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Bakırhan, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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        Zana'nın belediye başkanlığı döneminde uyguladığı yerel yönetim politikasının Türkiye'nin belediyecilik tarihine örnek olduğunu ifade eden Bakırhan, "Terzi Mehdi bize çok şey öğretti. Hem 12 Eylül karanlığında Diyarbakır Cezaevi'ndeki duruşuyla hem yerel yönetimlerde yapmış olduğu hizmetiyle hem de diline, kimliğine ve kültürüne sahip çıkarak çok önemli bir değer yarattı. O değeri kaybettik ve çok üzüntülüyüz." dedi.

        Bakırhan, Zana ailesi başta olmak üzere Mehdi Zana'yı seven herkese başsağlığı dilediğini belirtti.

        Ayrıca AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve bazı siyasi partilerin temsilcileri de Leyla Zana'ya taziye ziyaretinde bulundu.

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