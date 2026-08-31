Doğu'nun serinleten rotaları sıcaktan bunalan tatilcilerin gözdesi oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaktan bunalanlar, Diyarbakır'da Sinek Çayı ve Kanyonu'nda, Elazığ'da Hazar Gölü'nde, Bingöl'de termal suyun karıştığı gölette, Mardin'de de Beyazsu mesire alanında yoğunluk oluşturuyor.

Sıcaklığın yer yer 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı bölge illerinde serinlemek isteyenler, rotalarını doğal su kaynaklarına çeviriyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Kanyonu, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Bingöl'ün Ilıcalar beldesindeki termal suyun karıştığı gölet, Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanı, ülkenin farklı illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

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- Çermik, doğal serinlik arayanların gözdesi

Diyarbakır'da doğa ve sağlık turizmini bir arada sunan Çermik, kaplıcaları, Gelincik Dağı'nın peribacalarını andıran jeolojik yapılarının yanı sıra Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleriyle de dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Sinek Çayı ve Kanyonu, özellikle yaz aylarında farklı bölgelerden ziyarete gelenlerin yanı sıra yurt dışından tatil için memleketlerine dönen gurbetçilere de ev sahipliği yapıyor.

Konaklama tesislerinin çeşitliliği ve doğayla iç içe dinlenme alanlarıyla tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu ilçede ziyaretçiler, Sinek Çayı'nın dağlardan gelen buz gibi suyunda serinleme imkanı buluyor.

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Sinek Çayı'nda tesis işleten Yunus Sav, AA muhabirine, ilçede dört mevsim ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Sav, "Sinek Çayı'nın burası için ayrı bir katma değeri var. Çay üzerinde işletmeler var. Çevre illerden misafirlerimiz buraya serinlemek için geliyor. Dışarıda 40-45 derece olan sıcaklık burada 20-25 dereceye kadar düşüyor. İnsanlar buraya hem serinlemek hem de doğayı keşfetmek için geliyor." dedi.

Sinek Çayı üzerindeki tarihi Haburman Köprüsü yanında tesis işleten Zülfikar Akay da Sinek Çayı ve Kanyonu'nun sıcaklardan bunalanların serinlemek için tercih ettiği önemli bir rota olduğunu anlattı.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden ailesiyle Çermik'e gelen Mehmet Yıldız, "Bulunduğum ilçede sıcaklık 45 dereceydi. Buradaki sıcaklık çok daha düşük. Serin ve güzel bir hava var, ruhu dinlendiriyor. İnsanın burada oturdukça oturası geliyor." ifadelerini kullandı.

- Hazar Gölü, sunulan aktivitelerle keyifli bir tatil geçirme fırsatı sunuyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü, kıyı şeridi ve sunulan aktiviteleriyle bölge illerinden gelen tatilcileri ağırlıyor.

Kent merkezine 26 kilometre mesafede, Hazarbaba ve Mastar dağları arasında uzanan 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, özellikle yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası.

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Hazar Gölü, ziyaretçilerine plajı, kamp alanları ve tekne turlarıyla keyifli bir tatil geçirme fırsatı sunuyor.

Ziyaretçiler göl kıyısında yer alan Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesine ait tesisler ile otellerde, bungalovlar ve kıl çadırlarda konaklama imkanı buluyor.

Göl kıyısında tesis işleten Mehmet Bahçeci, bu yıl ziyaretçi ilgisinin beklenenin üzerinde olduğunu söyledi.

Özellikle çevre illerden göle ilginin yoğun olduğunu ifade eden Bahçeci, konaklama tesisi, kafe ve restoran imkanlarının çeşitliliği ile canlı müzik ve su sporları gibi aktivitelerin ziyaretçi ilgisini artırdığını belirtti.

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Diyarbakır'dan gelen Ümit Yalçın, sıcak havalarda serinlemek için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'a yakın olmasının avantaj sağladığını dile getiren Yalçın, "Yazın kavurucu sıcaklıklarda Ege ve Akdeniz'e gitmek yerine şehrimize yakın olduğu için buraya geliyoruz. Kendimizi Hazar Gölü'nün serin sularına attık, gayet güzel. Ailece de gelebileceğiniz bir ortam. Herkese tavsiye ederiz burayı. Deniz bisikletlerine bindik. Burada jet ski de var. Günümüz bayağı güzel geçiyor." diye konuştu.

Bingöl'den gelen Ünal Burkuaz da "Hazar Gölü Elazığ'ımızın incisi. Çok güzel bir yer. Serinliyoruz burada. Havası da çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Enkari Sağlam ise hafta sonu tatilini değerlendirmek ve serinlemek için Malatya'dan geldiklerini belirterek, yüzerek serinlediklerini, göldeki su sporlarıyla keyifli zaman geçirdiklerini kaydetti.

- Bingöl'de termal suyun karıştığı gölette serinliyorlar

Bingöl'de kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ilıcalar beldesindeki Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri'nin arka kısmında bulunan termal ve doğal kaynak sularının karıştığı gölet, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

İlgi gören gölet, kaplıcalardan sıcak termal su karışmasına rağmen tercih ediliyor.

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Tehlikeli olmasına rağmen bazı kişilerin yüksek kayalıktan suya atladığı da görülüyor.

- Mardin

Mardin'deki Beyazsu mesire alanı da yaz aylarında doğal güzellikleri görmek, doğal kaynak suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak yerlerinden biri.

Midyat'a 20, Nusaybin'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan, 100'e yakın tesisin bulunduğu Beyazsu mesire alanı, sıcaklık artışıyla beraber yoğun misafir ağırlıyor.

Midyat'ın güneyinde kalan plato ve tepelerin eteğinden kaynağını alan, Nusaybin'e doğru bir vadi içerisinde akan Beyazsu Deresi kenarındaki tesislerde aileleriyle piknik yapanlar, doğanın eşsiz güzelliği içerisinde, akarsuyun içinde ve kenarında kurulan tahtlarda dinlenme imkanı buluyor.

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Mesire alanında tesis işleten Devran Armaz, "Türkiye'nin her ilinden kente gelen misafirleri ağırlıyoruz. Yurt dışından gelen de oluyor. Yemek yerken ayağınızı suya sokup serinleyebiliyorsunuz. Masalar dolu. Yoğun bir rağbet var." dedi.

Mesire alanında tesisi bulunan Furkan Akyüz de kentte sıcaklığın zaman zaman 45 dereceyi aştığını, buradaki serin suyun tatilcileri cezbettiğini belirtti.

Akyüz, "Burası doğal bir zenginlik. Mardin'e gelen misafirler muhakkak ayağını Beyazsu'ya basıyorlar, bu serinliği görüyorlar." diye konuştu.

Bursa'dan gelen turizm ve seyahat acentesi sahibi Ali Taşpınar da ülkenin tüm illerinden ve yurt dışından kente misafir getirdiklerini söyledi.

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Taşpınar, sıcaklardan bunalanlara bu mesire alanını görmelerini tavsiye etti.

İstanbul'dan kenti ziyarete gelen Hamdi Koç Yiğit ise ilk kez geldikleri Beyazsu'ya hayran kaldıklarını dile getirerek, "Sıcak havalarda burası çok serin ve muazzam güzel bir yer. Çok güzel, çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Mardin'de yaşayan Hasan Erten de sıcak havalarda her fırsatta soluğu Beyazsu'da aldıklarını kaydetti.