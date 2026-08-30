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        Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Diyarbakır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Diyarbakır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verdi.

        Yeni Orduevi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Vali Murat Zorluoğlu ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç davetlileri karşılayarak, bayramlarını kutladı.

        Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin bir zafere ulaştığını söyledi.

        104 yıl önce ortaya konulan irade ve kararlılığın bugün de güçlü ve müreffeh yarınların inşası için sergilendiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

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        "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde 'Terörsüz Türkiye Vizyonu' ile yepyeni bir sayfa açıyoruz. 40 yıldan beri ileriye doğru attığımız her adımda ayağımıza dolanan, daha müreffeh bir Türkiye'nin önündeki en büyük engel olan terör meselesini inşallah ebediyen gündemimizden çıkarıyoruz. Ülkemize karşı ortaya konulan bu kirli terör tezgahını ve aramıza ekilmeye çalışılan nifak tohumlarını bu kadim topraklardan söküp atıyoruz. Diyarbakır hiç şüphesiz tarihinden, kültürel zenginliğinden ve kadim medeniyet birikiminden aldığı güçle, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına önemli katkılar yapacaktır. Şehrimize hakim olan huzur, barış ve kardeşlik iklimi inanıyorum ki üretimi, yatırımı, istihdamı ve bir bütün olarak refahı artırarak Diyarbakır'ı ülkemizin ve bölgemizin yıldız şehirlerinden biri haline getirecektir. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır."

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        "Terörsüz Türkiye" sürecini provoke etmeye yönelik girişimlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Zorluoğlu, Diyarbakır'ın huzuruna ve milletin kardeşliğine yapılan her türlü saldırıya hukuk çerçevesinde ve kararlı bir şekilde müdahale edileceğini vurguladı.

        Konuşmanın ardından Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

        Resepsiyona, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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