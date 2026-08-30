Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Mahabad Bulvarı'nın Diclekent Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DHF 684 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kayb...
        Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kayb...
        Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır'a geldi
        Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır'a geldi
        Trabzonspor kafilesi Diyarbakır'a ulaştı
        Trabzonspor kafilesi Diyarbakır'a ulaştı
        Diyarbakır'da kuduz teşhisiyle entübe edilen çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da kuduz teşhisiyle entübe edilen çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti