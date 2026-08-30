Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır'a geldi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için Diyarbakır'a geldi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için Diyarbakır'a geldi.
Özel bir uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Trabzonspor kafilesi, kulüp otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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