Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
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