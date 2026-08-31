Dicle Üniversitesi'nden dijital tarıma yönelik yeni program hazırlığı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi, tarımda dijital teknolojilerin kullanımına yönelik "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" lisans programını açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programla yapay zeka, robotik sistemler, uzaktan algılama ve veri teknolojileri alanlarında bilgi sahibi insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Dicle Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından 25 Ağustos'ta düzenlenen "Şehir ve Üniversite Buluşuyor" programında da tarımda yaşanan teknolojik dönüşüm ele alındı.

Programda, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Özdemir, "Tarımda Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Meslekleri" başlıklı sunum yaptı.

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Sunumda, yapay zeka, bulut bilişim, uzaktan algılama ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin tarımsal üretimdeki kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Türkiye'de dört üniversitede lisans düzeyinde öğrenci kabul eden "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" programında, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ayrılan 120 kişilik kontenjanın tamamı doldu.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi de Diyarbakır ve bölgenin tarımsal potansiyelini dikkate alarak söz konusu programı bünyesine kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Fakültede mevcut eğitim programlarında da akıllı tarım, bilgi teknolojileri, bilgisayar destekli çizim ve hassas tarım gibi konulara yer verildi.

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Dijital tarım alanında çeşitli araştırma projelerinin de yürütüldüğü fakültede, bağ ilaçlamasında kullanılmak üzere drone tasarımı, Eğil'deki bağ alanlarının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleriyle belirlenmesi, hidroponik yetiştiricilikte otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve modern sulama sistemlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Dicle Üniversitesi ayrıca GAP bölgesindeki bağcılık faaliyetlerinde hassas tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik, yapay zeka destekli erken uyarı ve karar destek platformunun Diyarbakır'da pilot olarak uygulanmasını öngören proje önerisi üzerinde çalışıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, tarımsal üretimde veriye dayalı kararların öneminin arttığını belirterek, amaçlarının bölgenin tarımsal potansiyelini yeni teknolojilerle buluşturabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olduğunu ifade etti.