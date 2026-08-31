Diyarbakır'da plazadaki yangına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde geçen hafta 13 katlı bir plazada çıkan, 9'u itfaiye personeli 15 kişinin etkilendiği yangına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığınca 23 Ağustos'ta saat 23.06'da Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki iş merkezinde çıkan yangına ilişkin hazırlanan rapor tamamlandı.

Raporda, yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine ekiplerin harekete geçtiği, Kayapınar İtfaiye Şubesinden 6 araç ve 18 personelin saat 23.07'de istasyondan çıkış yaparak saat 23.15'te olay yerine ulaştığı bilgisine yer verildi.

REKLAM

Yangının büyüklüğü nedeniyle Bağlar ve Yenişehir itfaiye şubelerinden de bölgeye destek ekiplerinin sevk edildiği belirtilen raporda, 12 araç ve 34 personelin müdahale ettiği yangında yaklaşık 100 ton su kullanıldığı, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangının 24 Ağustos'ta saat 05.20'de tamamen söndürüldüğü ifade edildi.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ile yine dumandan etkilenen ve müdahale sırasında yaralanan 9 itfaiye personelinin sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı belirtilen raporda, ekiplerin ayrıca binada bulunan 2 hayvanı da kurtardığı aktarıldı.

Raporda, şu bilgiler yer aldı:

REKLAM

"Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki bulgular üzerinden inceleme yaptı. İlk değerlendirmelere göre yangının, plazanın B blok 3'üncü katındaki bir iş yerinin mutfak balkonunda başladığı belirlendi. Yangının, köz, kül, sigara izmariti, kağıt veya benzeri yanıcı maddelerin teras bölümünde istiflenen kartonların üzerine düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor."