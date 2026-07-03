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        Devegeçidi Baraj Gölü ve Havzası canlılara yaşam kaynağı oldu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'daki mevsimsel yağışlarla canlanan Devegeçidi Baraj Gölü ve Havzası, birçok canlı türüne yaşam alanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Devegeçidi Baraj Gölü ve Havzası canlılara yaşam kaynağı oldu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'daki mevsimsel yağışlarla canlanan Devegeçidi Baraj Gölü ve Havzası, birçok canlı türüne yaşam alanı oldu.

        Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü havzası, barındırdığı zengin biyoçeşitlilikten dolayı 2004 yılında tescillenerek "Önemli Kuş Alanı (ÖKA)" statüsü kazandı.

        Göl havzası, tatlı su balıkçılığı, küçük ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacının giderilmesi, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşlar ve su kaplumbağaları gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor.

        Geçmiş yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla yaşanan kuraklık nedeniyle canlıların da olumsuz etkilendiği Devegeçidi Baraj Gölü ve Havzası'nda, kış aylarında düşen kar ve yağmur ile ilkbaharda etkili olan yağış sayesinde su seviyesi zaman içinde artış gösterdi.

        Macar ördeklerinden turnalara, ak çaylaktan kara leyleğe, yeşil arı kuşundan küçük ak balıkçıla kadar 174 kuş türünün gözlemlendiği havzada kuluçka döneminde olan ve yumurtadan çıkan birçok kuş türü de bulunuyor.

        Mandaların serinlediği, küçük ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşıladığı, su kaplumbağalarının yüzdüğü baraj gölü ile havzasındaki canlı yaşamı dronla görüntülendi.

        - "Yaban hayatında müthiş bir artış söz konusu"

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, artan mevsimsel yağışların bu yıl canlı yaşamını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

        Sulak alanlarda oluşan mikroorganizmaların ve eklem bacaklıların besin arayan diğer türleri Devegeçidi Baraj Gölü ile Havzası gibi sulak alanlara çektiğine işaret eden Satar, "Bu yıl yağışlarla beraber ortamda bulunan küçük canlılarla beslenen canlıların yumurta kalitesi de artacak. Dolayısıyla yavru daha güçlü doğacak ve sayılarında artış olacak." dedi.

        Satar, "Önemli Kuş Alanı" statüsü kazanan Devegeçidi Baraj Gölü ile Havzası gibi alanların korunması gerektiğini belirterek, soyu tehlike altında olan türlerin de izlenerek tür koruma çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

        Önceki yıllarda yaşanan kuraklığın etkileriyle bu yıl yağışlarla canlanan bölgedeki değişimi mukayese eden Satar, "Geçen yıllarda buralar kurumaya yüz tutmuştu. Birçok canlının burada öldüğünü gördük. Burada soyu tehlike altında olan Fırat kaplumbağası ve su samuru gibi birçok tür de var. Bunların yaşamı neredeyse tehlike altındaydı. Bu yılki yağışlardan dolayı alana çok sayıda hayvan girişi var. Yaban hayatında müthiş bir artış söz konusu. Çok iyi bir şekilde besleniyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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