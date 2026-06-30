Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 54. dönem mezunları için DÜ Spor Adası'nda düzenlenen törende, 304 genç hekim diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, hekimliğin yalnızca bilgiye değil, sabır ve fedakarlığa dayanan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

        Eronat, genç meslektaşlarına bilimsel ışığın yanı sıra etik ve vicdani değerlere bağlı kalmaları tavsiyesinde bulundu.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul da öğrencilerin zorlu bir eğitim maratonunu geride bıraktığını ifade ederek, meslek hayatlarında empati ve başarı dileklerini iletti.

        Hekimlik andının okunması, diplomaların takdimi ve kep atma seremonisiyle devam eden tören, öğrencilerin aileleri ve öğretim üyeleriyle birlikte çektiği halaylarla sona erdi.

        Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı
        Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı
        DTSO Başkanı Kaya: ''Barışın kar payını artık konuşmalıyız''
        DTSO Başkanı Kaya: ''Barışın kar payını artık konuşmalıyız''
        Dicle Üniversitesi öğrencileri doğal atıklardan maketler yaptı
        Dicle Üniversitesi öğrencileri doğal atıklardan maketler yaptı
        Çaya düşüp kaybolmuştu, 17 gün sonra kahreden haber geldi
        Çaya düşüp kaybolmuştu, 17 gün sonra kahreden haber geldi
        Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı
        Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı
        Diyarbakır'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" yürüyüşü düzenlendi
        Diyarbakır'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" yürüyüşü düzenlendi