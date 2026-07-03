Dicle Üniversitesi ve Endonezya İslam Üniversitesi hukuk alanında işbirliği yapıyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile Endonezya İslam Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Uluslararası Kamu Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı alanında işbirliği yapılıyor.



Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, iki üniversite arasında kamu hukuku alanında yürütülen ortak yüksek lisans programının Türkiye'deki ilk uluslararası ortak lisansüstü programlardan biri olma özelliğini taşıdığı belirtildi.



Uzun süren hazırlık sürecinin ardından programın hayata geçirildiği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 2024 yılında resmen onaylandığı kaydedilen açıklamada, program kapsamında fiili öğrenci değişimine 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlandığı anımsatıldı.



Eğitim dili İngilizce olan programda ortak bir müfredatın uygulandığı ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, herhangi bir denklik sürecine ihtiyaç duymaksızın çift diploma alma hakkı kazandığı bildirildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burak Buluttekin, hukukun evrensel değerlere dayanan bir alan olarak farklı coğrafyalardan gelen bilgi birikiminin paylaşılmasının hem akademik gelişime hem de toplumsal faydaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti.



Endonezya ile hukuk eğitimi alanında işbirliği yapmalarını iki ülkenin dostluk ilişkilerine de ciddi katkılar sunacağını belirten Buluttekin, şunları kaydetti:



"Endonezya'da gerçekleştirdiğimiz temaslar, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin uluslararasılaşma vizyonu açısından son derece verimli ve stratejik sonuçlar doğurmuştur. Endonezya İslam Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantılar, iki ülke arasında yükseköğretim alanında kurulan güçlü akademik köprünün daha da sağlamlaşmasına önemli katkı sağlamıştır. Üniversiteler öğrencilerimize verdiğimiz akademik eğitimin yanı sıra bilgi üreten, uluslararası iş birlikleri geliştiren ve akademik diplomasiye yön veren küresel aktörlerdir. Bu anlayışla, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının geliştirilmesini, ortak bilimsel araştırmaların artırılmasını ve yeni uluslararası eğitim modellerinin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Endonezya İslam Üniversitesi arasındaki Uluslararası Kamu Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı, eğitim faaliyetinin yanı sıra iki dost ülkenin ortak akademik vizyonunun somut bir yansımasıdır. Önümüzdeki süreçte bu hukuki iş birliğini ortak araştırma merkezleri, bilimsel etkinlikler ve yeni uluslararası projelerle daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu işbirliği, Dicle Üniversitesi'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracak, ülkemizin yükseköğretimdeki küresel etkinliğine katkı sunacak ve Türkiye ile Endonezya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel ilişkilerin uzun yıllar güçlenerek devam etmesine önemli bir zemin oluşturacaktır."

