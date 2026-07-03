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        Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Cami Nebi Mahallesi Önen Sokak'ta dün Erdoğan G. ile Engin G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Engin G, kardeşi Erdoğan G'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erdoğan G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Engin G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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