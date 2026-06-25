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        Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de 16 bin 300 kişiye aşure ikram edilecek

        Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de 16 bin 300 kişiye aşure ikram edilecek

        Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı dolayısıyla 4 ilde 3 gün süreyle aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.


        Bu kapsamda Diyarbakır'da İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Selahattin Eyyubi Külliyesi ve Eğil Peygamberler Türbesi Cami'nde, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi ve Şevket Başak Cami'nde, Bingöl'de Ulu Cami'de, Mardin'de ise Sultan Şeyhmus Külliyesi ile Şakir Nuhoğlu Cami'nde aşure ikramına başlandı.

        4 kentte 3 gün süreyle 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kurucularının bıraktığı şartların bugün de uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

        Aşure ikramlarının yalnızca bir gelenek olmadığını vurgulayan Demir, bu uygulamalarla vakıf kurucularının emanetlerinin yaşatıldığını ve vatandaşlarla aynı sofranın bereketinin paylaşıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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