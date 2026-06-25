Diyarbakır'da şarampole devrilen pikaptaki 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı. E.A. idaresindeki 44 EC 343 plakalı pikap, Dereboyu Mahallesi Çakmaklı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan biri çocuk 7 kişi, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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