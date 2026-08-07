Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, asayiş bilgilendirme toplantısında konuştu:

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zehir tacirlerinin, bu baronların, torbacıların başlarını ezeceğiz." dedi.



İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısı, Vali Zorluoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın katılımıyla düzenlendi.



Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kentte asayiş olaylarında önemli oranda azalma sağlandığını belirterek "Diyarbakır olarak asayiş olaylarının en çok azaldığı iller sıralamasında 30 büyükşehir içerisinde 2'nci sıradayız." şeklinde bilgi paylaştı.



Kentte uyuşturucuyla mücadele konusunda tüm güçleriyle sahada olduklarını ifade eden Zorluoğlu, bir yandan jandarma bölgesinde kenevire yönelik mücadele edildiğini, diğer taraftan uyuşturucu satıcılarının çocuklara, gençlere, insanlara ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını belirtti.



- 7 ayda 4,7 milyon kök kenevir imha edildi



Zorluoğlu, "Ağırlıklı olarak kuzey ilçelerimizde Hint keneviri meselesi uzun yıllardan beri maalesef bir sorun olarak devam ediyordu. Son birkaç yıl içerisinde dev operasyonlar yaptık. Ekim alanlarıyla ilgili şu anda ciddi bir azalma var. Geçen sene ilk 7 ayda 36 milyon kök keneviri imha edilmişken, aynı dönemde bu yıl sadece 4,7 milyon kök kenevir imha edildi. Bu büyük bir başarıdır. Bu konuda çok kararlıyız. Bu operasyonlarımız artarak devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zehir tacirlerinin, bu baronların, torbacıların başlarını ezeceğiz." diye konuştu.



- "Diyarbakır'ın her bir noktasına devlet olarak, kolluk kuvvetleri olarak hakimiz"



Kentte son dönemlerde yaşanan kurşunlama olaylarına değinen Zorluoğlu, tehditle para istendiği yönünde bazı şikayetlerin olduğunu söyledi.



Zorluoğlu, Diyarbakır'daki bu kurşunlama hadiselerinin organize suçların dışında kişisel anlaşmazlıklardan, çeşitli aile içi veya şirket içi ticari anlaşmazlıklardan da ağırlıklı olarak kaynaklandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok az bir kısmının organize suç örgütleriyle ilişkisi var. Diyarbakır'da son dönemde bazı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da bunları dile getirmeye başladılar. 'Diyarbakır'da sokaklar çetelere emanet.' diye söylemler var. Bu, çok ağır bir söylem, asla kabul etmiyoruz. Diyarbakır'ın her bir noktasına devlet olarak, kolluk kuvvetleri olarak hakimiz. Asla böyle bir durum söz konusu değildir. Böyle bir algıyı oluşturmak isteyenler var. Bize göre malum bazı çevreler Diyarbakır'da sanki devletin, kolluk kuvvetlerinin alanda bilerek ve isteyerek bu suçların işlenmesine müsaade ettiği, uyuşturucuya müsaade ettiği, kurşunlamalara, tehditlere, çetelere çok dokunmadığı, göz yumduğu gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu şehir bu hikayeyi daha önce de çok dinledi. Türkiye'de suçla ve suçluyla mücadelede en etkili, performansı en yüksek illerden biriyiz. Turizm şehriyiz ve turizmde iddialı olmaya aday bir şehiriz. Sanayi şehri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Çok geniş tarımsal arazilerimiz ve büyük tarımsal faaliyetler var. Bu şehirde sanki huzur ve güvenlik sarsılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması bu şehre ihanettir, doğru olmaz. Güvenli olmayan hiçbir şehre turist, sanayici ve yatırımcı gelmez. Bu şehir bunları yıllarca yaşadı."



- "Bu süreçte insanlar artık huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor"



Zorluoğlu, Diyarbakır'da vatandaşların huzurla yaşamak istediğini dile getirerek bu şehirde insanların umudu olduğunu ifade etti.



Son dönemde "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çok önemli adımlar atıldığına işaret eden Zorluoğlu, "Bu süreçte insanlar artık huzurlu bir şekilde yaşamak, ticaret ve yatırım yapmak, üretimi geliştirmek, eğlenmek ve dinlenmek istiyorlar. Bütün gücümüzle ve imkanlarımızla bu huzuru, güvenliği ve bu ortamı sağlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Hiç kimse kendini kolluğun yerine koyarak birtakım planlamalar içerisinde yer almasın"



Zorluoğlu, kendilerine yönelik eleştirileri dikkatle incelediklerini ve hepsini değerlendirdiklerini belirterek, eleştirileri kıymetli bulduklarını söyledi.



Kasıtlı olarak bir algı oluşturmaya dönük çabalara karşı da ihtiyatlı, dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Sokaklarda, 'Devlet bu işi yapamıyor, bu işe artık biz el atacağız.' tarzı birtakım şeyler kulağımıza geliyor. Böyle bir şeye asla müsamaha göstermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinde asayişin ve güvenliğin nasıl sağlanacağı, hangi kurumlar eliyle, hangi yöntemlerle, hangi mevzuata göre yürütüleceği de net bir şekilde çerçevelenmiştir. Hiç kimse kendini kolluğun yerine koyarak birtakım planlamalar içerisinde yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur."



Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih İşlek, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin geçen yılın ve bu yılın 7 aylık dönemlerine ilişkin istatistiki verileri içeren sunum yaptı.



İşlek, 2025 yılının ilk 7 ayında 18 bin 860, 2026 yılının ilk 7 ayında da 17 bin 759 olayın meydana geldiğini belirterek 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 97'sinin, 2026'da ise yüzde 98'inin aydınlatıldığını söyledi.



2025 yılının 7 aylık döneminde 3 kadın cinayetinin yaşandığını ifade eden İşlek, 2026 yılında da 3 kadın cinayetinin işlendiğini belirtti.



İşlek, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili geçen yıl ilk 7 aylık dönemde 3 bin 622 olay, bu yıl aynı dönemde ise 2 bin 296 olay meydana geldi. Koruyucu tedbir sayısı geçen yıl 170 iken bu yıl 252'ye yükselmiş. Geçen yıl ilde 171 kurşunlama olayı meydana gelmişken bu yıl aynı dönemde 142 kurşunlama olayı meydana geldi." dedi.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinen İşlek, "Polis sorumluluk bölgesinde bu yıl Narkotik Daire Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz organizasyonunda 'Narkokapan' operasyonu icra edildi. Özel soruşturma teknikleri kullanılarak 378 şüpheli yakalanıp adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon kapsamında Diyarbakır'da ilk defa tek seferde 324 şüpheli tutuklandı. Bu yıl uyuşturucu ticaretine yönelik 424 operasyon icra edilmiş ve bu operasyonlar neticesinde toplamda 590 kişi tutuklandı, 124 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi." diye konuştu.



İşlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında jandarma ve emniyet bölgesinde bu yıl 7 ayda 81 operasyonun düzenlendiğini ifade ederek, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:



"Bu yıl 7 ayda 18 operasyon icra edildi. Yılın ilk döneminde Suriye'de ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olayların ilimize yansımasında sokak eylemlerine karıştığı tespit edilenlere yönelik operasyonlarda 47 kişi tutuklandı. DEAŞ terör örgütüne yönelik bu yıl 23 operasyon icra edildi, 15 şüpheli tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün ikna çalışmaları sonucu 8 teröristin teslim olması sağlanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca bu yıl terör örgütü PKK'ya yönelik 4 bin 556 operasyonel faaliyet icra edildi, 23 şüpheli tutuklandı. DEAŞ terör örgütüne yönelik bu yıl ise 24 operasyon icra edildi. İkna faaliyetleri neticesinde bu yıl 4 terörist teslim oldu."



Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Akyüz de katıldı.



