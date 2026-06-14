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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, köklü devlet geleneği, millete hizmet sorumluluğu ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş görev anlayışlarının en güçlü temsilcilerinden biri olan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.


        Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "14 Haziran 1839'dan bugüne kadar aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan jandarmamız, disiplini, cesareti, vatan sevgisi ve milletimizle kurduğu güçlü bağla devletimizin sahadaki güven veren yüzü olmuştur. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Diyarbakır'ımızda vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını sürdürmesinde ve kamu düzeninin korunmasında jandarmamızın emeği, gayreti ve fedakarca çalışması en önemli etkendir. Bu vesileyle vatandaş odaklı hizmeti esas alan, hukukun üstünlüğünden ve insan
        haklarından taviz vermeyen, teknolojik imkanlarla güçlenen, çağdaş güvenlik anlayışını sahada başarıyla uygulayan tüm jandarma personelimize teşekkür ediyorum. Başta Diyarbakır'da görev yapan jandarma mensuplarımız olmak üzere, ülkemizin dört
        bir yanında vatan aşkıyla görev yapan tüm jandarma personelimizin ve Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, görev başındaki tüm
        personelimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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