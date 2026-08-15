Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde 5 Ağustos'ta, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışma sonucunda "kasten öldürme" olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli H.D. ile adli süreçteki çocuk S.F. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı (2)
        Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 5 kişi öldü, 11 kişi yarala...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 5 kişi öldü, 11 kişi yarala...
        Diyarbakır'da minibüs kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
        Diyarbakır'da minibüs kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
        Diyarbakır'da düğün hazırlığında olan ailenin minibüsü devrildi: 3 ölü, 11...
        Diyarbakır'da düğün hazırlığında olan ailenin minibüsü devrildi: 3 ölü, 11...
        Diyarbakır'da minibüs devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
        Diyarbakır'da minibüs devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı