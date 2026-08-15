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        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

        Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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