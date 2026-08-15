Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda H.T, M.T. ve S.Y. gözaltına alındı.
Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 331 fişek ve 3 POS cihazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Y. serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.