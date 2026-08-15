Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

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