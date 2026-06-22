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        Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Beneklitaş ve İnanözü mahallelerinde Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin 2009 yılında kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul dosyaların aydınlatılması kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinden ekiplerin yer aldığı özel çalışma grubu oluşturuldu, dosya yeniden kapsamlı olarak ele alındı.

        HTS analizleri, GSM ve IMEI incelemeleri, analiz çalışmaları, teknik takip faaliyetleri, saha araştırmaları, mülakatlar, tanık beyanları, savcı huzurunda alınan ifadeler ve elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirilerek, olayın iştirak halinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Diyarbakır merkezli Mardin, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 1'i "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Şüphelilerden 9'u adli kontrol hükümleri olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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