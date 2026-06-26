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        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 08:05 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile 3 iş yerine yönelik kurşunlama olayının faillerinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli suçta kullanılan tabanca ile yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18 yaşından küçük M.A. tutuklandı, S.B.O. ve B.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        M.A. hakkında 8 ayrı arama kaydı olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



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