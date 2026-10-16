Diyarbakır'da "5. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı

Diyarbakır'da Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından düzenlenen "5. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı.

Bir otelde "Bilimle Güçlen, Bölgenle Paylaş" temasıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrede, alanında uzman doktorlar tarafından iç hastalıklarla ilgili gelişmeler ele alınacak.

Kongreye katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da son zamanlarda çok önemli kongrelerin düzenlendiğini ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın tarih, kültür ve medeniyet şehri ve aynı zamanda bilim şehri olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

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"İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür kongrelerin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yakın zamanda pediatri, kalp, damar cerrahisi ve plastik cerrahi kongrelerini yaptık. Bu kongrelere alanında en üst seviye hocalar katılım sağlıyor. Yurt dışından, yurt içinden birçok yerden ilimize alanında en değerli hocalar geliyor. Bu da Diyarbakır'ımızın bilimsel akademik yönünü güçlendiriyor. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi en büyük temennimiz. Bu Diyarbakır'ımızın gastronomisini ve kültürünü keşfetmeleri anlamında bir destek getiriyor. Diyarbakır'ın bir dünya markası olma yönündeki amaçları, hedeflerine güçlü adımlarla koşmasını sağlayan bir organizasyon oluyor."

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GİHAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz da amaçlarının Diyarbakır ve çevre illerden gelecek dahiliye uzmanlarına yönelik kongreler düzenlemek olduğunu söyledi.

İlk yıl düzenledikleri kongreden güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Solmaz, "Bu yıl kongrede 19 oturum planladık. 19 oturumun 6'sı aile hekimlerine, diğerleri dahiliye uzmanlarına yönelik olacak. Dahiliye akademisyenleri yeni gelişmeleri anlatacak." dedi.