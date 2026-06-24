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        Diyarbakır'da 63 sporcu öğrenci ödüllendirildi

        Diyarbakır'da 2025-2026 eğitim öğretim yılında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden 63 sporcu öğrenci, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 63 sporcu öğrenci ödüllendirildi

        Diyarbakır'da 2025-2026 eğitim öğretim yılında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden 63 sporcu öğrenci, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Uygulama Oteli'nde, farklı branşlarda düzenlenen yarışmalarda derece elde eden sporcu öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

        Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, hedeflerinin gençleri her alanda yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Okullarda yürütülen çalışmalar ve projelerle öğrencilere sanat, spor ve kültürel alanlarda imkan sunmaya gayret ettiklerini belirten Sadoğlu, şunları kaydetti:

        "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde her yıl okul sporları kapsamında birçok branşta yarışmalar düzenleniyor. Öğretmenlerimizin rehberliğinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle öğrencilerimizi il, bölge ve Türkiye çapındaki yarışmalara gönderiyoruz. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi, farklı şehirleri ve farklı insanları tanımasıdır. Derece elde etmeleri elbette önemli ancak bizim için asıl önemli olan ilimizi temsil etmeleri ve yeni deneyimler kazanmalarıdır. Bu yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

        - "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel çalışmalar yürütüyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de farklı branşlarda yurt içi ve yurt dışında başarı elde eden öğrencileri kutladı.

        Sporcu öğrencilerin önemli başarılara imza attığını belirten Öztekin, şöyle konuştu:

        "Milli Eğitim olmazsa bizim kurumumuz da olmaz. Çünkü kaynağımız öğrencilerimizdir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl öğrencilerimizin şehir dışındaki yarışmalara katılımı için yapılan yolluk giderleri yaklaşık 30 milyon lirayı buldu. Şehir dışına gönderilen kafile sayımız ise 308 oldu. Biz de sporcularımızı maddi ve manevi olarak desteklemeyi sürdürüyoruz."

        Diyarbakır'da 22 bin 284 lisanslı sporcu bulunduğunu ifade eden Öztekin, sporcu kartı sayısının ise 112 bin 314 olduğunu kaydetti.

        Törende yarışmalarda üçüncü olan öğrencilere 3 bin, ikinci olanlara 4 bin, birinci olanlara ise 5 bin lira ödül verildi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından öğrencilere yemek ikram edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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