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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


        Kırsal Dilekpınar Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle örtü ve anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel, arazöz ve ilk müdahale aracı ile itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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