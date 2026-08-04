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        Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Duru Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel, 1 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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