Diyarbakır'da arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında arazide hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Gülistan K'ye (31) ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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