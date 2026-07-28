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        Diyarbakır'da asfalt çalışması sürüyor

        Diyarbakır'da altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Diyarbakır'da asfalt çalışması sürüyor

        Diyarbakır'da altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt çalışması sürüyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Bulvarı'nda yürütülen çalışmalarının ikinci etabı kapsamında, Selahattin Eyyubi Bulvarı ile Kayapınar Caddesi arasındaki yaklaşık 950 metre uzunluğundaki kesimde zemin iyileştirme imalatları ve dolgu çalışmalarının ardından güzergahta asfalt serim çalışmalarına başlandı.

        Cadde estetiğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilk etap güzergahında kaldırım düzenleme, dekoratif aydınlatma ve peyzaj imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

        Fırat Bulvarı'nda yürütülen çalışmalarla ulaşım güvenliğinin artırılması, trafik akışının iyileştirilmesi ve yaya erişilebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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