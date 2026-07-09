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        Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Asmalı Mahallesi mevkisinde, dün öğle saatlerinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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