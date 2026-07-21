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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Akpınar Mahallesi'nde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim S. (24), Askeri S. (41) ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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