Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Akpınar Mahallesi'nde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim S. (24), Askeri S. (41) ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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