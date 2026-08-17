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        Diyarbakır'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ağustos'ta Üçkuyu Mahallesi'ndeki Zengi Parkı'nda M.S.A'nın silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla N.F.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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