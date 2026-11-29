Diyarbakır'da "Cengiz Aytmatov Sempozyumu" düzenlenecek
Diyarbakır'da "Cengiz Aytmatov Sempozyumu" düzenlenecek.
Diyarbakır'da "Cengiz Aytmatov Sempozyumu" düzenlenecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Aytmatov'un hem Türk dünyası hem de dünya kültür tarihi için çok önemli bir değer olduğunu belirtti.
Diyarbakır'da düzenlenecek Cengiz Aytmatov Sempozyumu'nun kent için tarihi bir organizasyon olduğunu ifade eden Eronat, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.
Eronat, 3-4 Aralık'ta düzenlenecek programa herkesi davet etti.
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