Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçede 21 cadde ve bulvardaki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskini azaltmak amacıyla Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde 21 cadde ve bulvardaki mazgal ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi. Bağlar’da Çevlik Caddesi, Kamışlo Bulvarı, Yenihal 2. Caddesi, Orhan Doğan Caddesi, Siverek Caddesi ve Evrim Alataş Caddesi’nde çalışma yürütüldü. Kayapınar’da ise ekipler, iki ayrı çalışma sahasında Diclekent Bulvarı, Selahattin Eyyubi Bulvarı, Tekel Caddesi, Abdülkadir Aksu Caddesi, Fırat Bulvarı ve Kayapınar Caddesi’ndeki mazgal ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi. Yenişehir’de temizlik çalışmaları Akkoyunlu Caddesi, Elazığ Bulvarı, Yaşar Kemal Caddesi ve Şehitlik Caddesi’nde yürütüldü. Sur’da da Gazi Caddesi, Turistik Caddesi, İnönü Caddesi, Melik Ahmet Caddesi ve Kıbrıs Caddesi üzerindeki mazgal ve yağmur suyu ızgaraları temizlendi.