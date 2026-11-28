Edinilen bilgilere göre, ilçenin Huzurevleri Mahallesi 79. Sokak'ta iki katlı evin giriş katında sobadaki közden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi.

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