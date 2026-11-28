Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde bulunan Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

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Yetkililer, beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.