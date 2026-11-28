Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsünde sonbahar mevsiminde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yaprakların sararması ile oluşan muhteşem manzara görenleri hayran bırakıyor. Yılın dört mevsimi farklı bir görünüme kavuşan tarihi Haburman Köprüsü, sonbaharda bir başka güzel oluyor. Her yıl ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyen binlerce ziyaretçi, bu güzel tablo misali manzaraları seyretme fırsatını yakalayabiliyor. İlçenin turistik mekanlarından olan Sinek Çayı akarsuyunun altından geçtiği tarihi köprü, bin yıllık heybeti ile tarihe meydan okumaya devam ediyor.