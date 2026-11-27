Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, bugün kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Ligde geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.
Diyarbakır ekibi, geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK ise 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde 16. sırada yer alıyor.
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