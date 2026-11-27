Gaziantep FK ise 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde 16. sırada yer alıyor.

Diyarbakır ekibi, geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini yaşadı.

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