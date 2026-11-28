Diyarbakır ile Mardin sınırlarını sonbahar renkleri ayırdı
Diyarbakır ile Mardin sınırlarında bulunan Çeme Reş, sonbaharın her tonuna bürünmesiyle mest etti.
Diyarbakır ile Mardin sınırlarında bulunan Çeme Reş, sonbaharın her tonuna bürünmesiyle mest etti.
Diyarbakır ile Mardin arasındaki Çeme Reş (Karasu), sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharda sararıp dökülmeye başladı.
Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor.
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