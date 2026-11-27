Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te yaşanan yangında babaları Yılmaz Sarıtaş (50) ile hayatlarını kaybeden Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş (13) kardeşlerin isimleri, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Nehir ve Doruk Sarıtaş'ın anısına, anneleri Duygu Can tarafından Oğlaklı Mahallesi'ndeki Oğlaklı TOKİ İlk ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Törene katılan Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan yangında hayatını kaybedenler arasında Nehir ve kardeşi Doruk'un da olduğunu belirtti.

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Annelerinin kendilerine ulaşarak çocuklarının isimlerini ilçede bir okulda yaşatmak istediklerini belirttiğini ifade eden Özdemir, "Biz de kendilerine mutlulukla yardımcı olacağımızı söyledik. Kütüphanemizin protokolünü imzaladık. Bugün de kütüphanemizin açılışını yapıyoruz. Doruk ve Nehir'in isimleri bu kütüphanemizde de yaşatılacak. Onların isimleri burada ilelebet hatırlanacak. Kütüphanedeki öğrenciler kitap okuduklarında Doruk ve Nehir'in isimlerini anacaklar. Bu bizim için çok anlamlıdır. Kütüphaneyi ilçemize ve okulumuza kazandıran Duygu Hanım'a teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Duygu Can ise daha önce görmediği Diyarbakır'a en iyi bildiği duyguyla, evlatlarının sevgisiyle geldiğini belirtti.

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Bu şehrin çocuklarını da bağrına bastığını ifade eden Can, Diyarbakır'da çocuklarının adının yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Can, "Bu, Nehir ve Doruk adına açtığım 5'inci kütüphane. Doruk'un doğum gününde 'Evlatlarım adına ne yapabilirim?' diye düşünürken geçen yıl bu zamanlarda ilk kütüphaneyi açtık. Sonra Nehir'in adı eksik kalmasın düşüncesiyle Nehir ve Doruk adına ikinci kütüphanemizi açtık. Ankara ve Hatay'da da kütüphane açtık. Bir yılda 5'inci kütüphaneyi Diyarbakır'da açtık. Kütüphanelerde kitap okuyan tüm öğrenciler dilerim ki hayırlı, vicdan ve adalet duygusuna sahip bireyler olarak yetişirler." diye konuştu.

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Yangın sırasında oğlunun kendisine gönderdiği mesaja değinen Can, "Yangından haberim yoktu ama sabaha doğru Doruk son bir sesli mesaj gönderdi bana. Doruk mesajında, 'Anne seni çok seviyorum.' demişti ve sonrasında onlara ulaşamadım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kütüphaneyi gezen Kaymakam Özdemir, anne Can ve törene katılanlar kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra ise okulun bahçesinde katılımcılar gökyüzüne balon bıraktı.

Programa, Bağlar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Timur Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ensari Bulun ve Sami Aydın ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi de yaralanmıştı.