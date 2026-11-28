DİYARBAKIR'da 11 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde, basın açıklaması yaptığı sırada polis ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur ilçesi Yenikapı Sokak'taki Dört Ayaklı Minare'nin önünde, basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti. Elçi için ölümünün 11'inci yıl dönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Anmaya, Tahir Elçi'nin eşi ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yarımcısı Yıldırım Kaya, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Eren, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Sertaç Buluttekin, bölge illerin baro başkanları, geçmiş dönem baro başkanları, avukatlar, siyasi parti temsilcileri ile Elçi’nin yakınlarıyla, vatandaşlar katıldı.

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‘TOPLUMSAL ADALETİ VE BARIŞI TESİS ETMENİN YOLU BU SOKAKTAN GEÇER’

Toplumsal barışın tesis edilmesi için geçmişte yaşanan hak ihlallerinin aydınlatılması gerektiğini belirten Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, “Bugün toplumsal barışın tesis edilmek istendiği söylenen bir zaman diliminden geçiyoruz. Hukuksuz uygulamalarla, katledilmelerle, güvenlikçi politikalarla ve diğer bir yandan hak taleplerinin şiddeti araçsallaştırarak bir yere varılmayacağı tecrübeyle sabit olmuştur. Bu çok iyi bilinmelidir ki barışa katkı sunmak, yitirmiş olduklarımızın yüzü suyu hürmetine de olsa bizim için kaçınılmaz bir görevdir. Herkesin, bu ülke hepimizin diyebilenlerin hayali elbette ki barış olmalıdır. Barış, toplumun tamamının birlikte talep edebileceği kolektif bir iradeyle tesis edilebilecek bir tahayyüldür. Barış, sadece diriler arasında yapılan bir müzakere süreci olarak da kabul edilemez. Barış, diriler kadar toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutan ve bir ideal uğruna hayatını feda edenlerin de hakkıdır. Gömülme hakkına erişemeyenlerin hakkıdır. Mezar taşı olmayanların hakkıdır. Yaşadığımız topraklarda toplumsal barış hedefi gerçekleştirilmek isteniyorsa ülkemizin dört bir yanından farklı etnik köken ve mezhepten vatandaşların ortaklaştığı Tahir Elçi'nin saklanan, korunan, koruma altına alınan failleri bulunmalı ve hak ettikleri cezalarla cezalandırılmalıdır. Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz. Toplumsal adaleti ve barışı tesis etmenin yolu bu sokaktan geçer” dedi.

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‘GERÇEĞİ ÖĞRENELİM, ADALET ORTAYA ÇIKSIN, TESİS EDİLSİN’

Cinayetin aydınlatılmasını istediklerini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan da “11 senedir hukuk örgütleri olarak bir mücadelenin içerisindeyiz. Göz göre göre gelen bir cinayet aydınlatılsın. Gerçeği öğrenelim, adalet ortaya çıksın, tesis edilsin. Peki bu talebimizi dile getirirken kimi gördünüz bugüne kadar yanımızda? Avukatlar, Diyarbakırlı hemşehrilerimiz. Kendi başımıza bir mücadelenin içerisindeyiz. Peki, bugün siyaset kurumu en yüksek perdeden toplumsal bütünleşmeyi ifade ediyorsa buradan sormamız gerekmez mi? Tahir Elçi cinayeti yok sayılarak mı toplumsal bütünleşmeden bahsedeceğiz? Bu şehrin gözleri önünde işlenen bir cinayeti görmezden gelerek mi barıştan ve kardeşlikten söz edeceğiz. Eğer bu ülke faili meçhullerle mücadele edeceğiz diyorsa öncelikle Tahir Elçi cinayetine dönüp bakılmalıdır. Bizim beklentimiz, siyaset kurumu temsilcilerinin hem de en üst düzeyden, liderler düzeyinden artık Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasının ne kadar zorunlu ve hayati olduğunu ifade etmeleridir. Bugün yürüyen süreç herkesi heyecanlandıran ve herkesin barış için umudunu bir nebze olsun artıran bu sürece toplumun da gönülden destek verilmesi isteniyorsa dört ayaklı minareye sırt çevrilmemesi gerekir” diye konuştu.

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‘HEP BARIŞI SAVUNDU’

Tahir Elçi’nin Diyarbakır’ın tarihsel dokusuna, inanç çeşitliliğine ve ortak kültürel mirasına bağlı olduğunu ifade eden Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Sertaç Buluttekin de şöyle konuştu:

“Başkanımız, adaletin, insan haklarının ve demokratik değerlerin güçlü bir savunucusu olarak hep barışı savundu. Bugün ülkede yaşanan bu çatışmasızlık ve barış arayışı sürecini belki de en çok isteyen ve bunun için yaşamını ortaya koyacak kadar yoğun ve samimi bir duyguya sahip olan müstesna bir kişilikti. Tahir Elçi, bu toprakların tarihsel dokusuna, inanç çeşitliliğine ve ortak kültürel mirasına da derin bir şekilde bağlıydı. Bir şehrin ve coğrafyanın tarihsel süreç içinde tüm yaşanmışlıkların birikimiyle ve damıtılmasıyla oluşmuş doku içinde var olan kültür varlıklarının, kadim belleğinin korunmasını, bir halkın kimlik mücadelesinin asli parçalarından biri olarak görmekteydi. Tam da bu yerde dile getirdiği sözler, onun hem bu kente hem de insanlığa bıraktığı en güçlü, en büyük miras oldu.”