Diyarbakır'da CHP tarafından düzenlenen "Parti Okulu İl Yönetici Eğitimleri" başladı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, iki gün sürecek eğitim programına Diyarbakır, Batman, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli'den eğitmen adaylarının katıldığı bildirildi.

Açıklamada, teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada yürütüleceği programda, eğitmen adaylarının eğitim verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra ekip çalışması, toplumsal sorunların tespiti ve çözüm üretme konularında da çalışmalar yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 9 ilden eğitmen adaylarının Diyarbakır'da bir araya gelmesinin Parti Okulunun birleştirici gücünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

REKLAM

Parti Okulunun yalnızca bilgi aktaran değil, sorgulayan, çözüm üreten ve birlikte çalışabilen kadrolar yetiştirmeyi amaçladığını belirten Kaya, şunları aktardı:

"Parti Okulunun görevi yalnızca geçmişimizi anlatmak değildir. Bugünün sorunlarını bilen, sorgulayan, çözüm üreten, birlikte çalışabilen kadroların yetişmesine katkı sunmaktır. Unutmayın, hiçbir eğitmen yalnızca öğreten değildir, öğrenmeye devam eden insandır."

CHP İl Başkanı Sertaç Eke de siyasi partilerin başarısının yalnızca seçilmiş temsilcilerinin sayısıyla ölçülemeyeceğini belirterek, partilerin tarihsel sorumluluklarından birinin de geleceği inşa etmek olduğunu kaydetti.