Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), yeni meclis üyelerine yönelik Mardin'de düzenlediği iki günlük oryantasyon programını tamamladı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, odanın kasım ayı meclis toplantısının Mardin'de gerçekleştirildiği, toplantının ardından meclis üyelerine yönelik oryantasyon programı düzenlendiği belirtildi.

Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı programda, DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere ile Genel Sekreter Yardımcıları Murat Demir, Kamuran Toktanış ve Meryem Özdemir Ok, odanın kurumsal yapısı, işleyişi ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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Oryantasyon kapsamında DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırhan tarafından sosyal medyanın önemi ve kullanımı konusunda da sunum yapıldı.

İki günlük programın sonunda meclis üyelerine katılım sertifikaları verildi.