Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 110 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, aralarında haklarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma", "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.





Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.









