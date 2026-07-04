Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü

Diyarbakır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Diyarbakır-Bismil kara yolu TRT Köprülü Kavşağı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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